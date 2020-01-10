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  4. Ленобласть закупила 48 единиц передвижной техники в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Ленобласть закупила 48 единиц передвижной техники в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

, 19:45 | Светлана Александрова Видео 26

Возможности передвижных поликлиник и летающих реанимобилей продемонстрировали в Гатчине.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В Ленинградской области продемонстрировали возможности летающих реанимобилей и передвижных поликлиник, закупленных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, область приобрела 48 единиц нового передвижного оборудования это флюрографы, маммографы, фельдшерско-акушерские пункты, автомобили для перевозки больных в сельской местности и современная аппаратура. Совместно с федеральным бюджетом Ленинградская область потратила на это более полумиллиарда рублей. Губернатор также отметил, что вся техника — и вертолеты, и автомобили, и медицинское оборудование внутри них — российского производства.

По словам Дрозденко, на сегодняшний день полностью закрыта потребность дальних деревней и поселков региона в флюрографах и маммографах. Но это еще не завершение программы, передвижную технику планируется закупать и в наступившем году.

«Если раньше у нас была проблема, что мы диспансеризацией охватывали высокий процент городского населения, либо населения, где есть участковые больницы, либо хотя бы фельдшерско-акушерские пункты, то сегодня с помощью этой техники можно говорить о стопроцентной диспансеризации населения Ленинградской области. Для нас это важно, чтобы выявлять заболевания на ранней стадии», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 60% россиян недовольны качеством здравоохранения в стране — проблема подробно обсуждалась на заседании Госсовета в ноябре 2019.

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