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Внеочередные выборы президента Абхазии пройдут до середины весны 2020 года

, 23:39 | Сергей Зеленский Видео 30

Избранный в сентябре 2019 года Рауль Хаджимба победил соперника Алхаса Квицинию с минимальным перевесом.

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Фото, видео: РИА Новости / Стрингер, 5-tv.ru

Внеочередные президентские выборы в Абхазии после отмены результатов предыдущих должны будут пройти в течение двух-трех месяцев. Об этом 10 января сообщил ЦИК республики.

9 января в Сухуме возле администрации президента начались акции протеста оппозиции, которая была не согласна с результатами выборов в сентябре 2019 года. Протестующие требовали отставки Хаджимбы и сумели ворваться в здание. После экстренного заседания Совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, и он готов ввести режим ЧП.

В то же время парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.

Протестующие во главе с председателем оппозиционной партии «Амцахара» Алхасом Квицинией остались не согласны с итогами президентских выборов, прошедших в сентябре 2019 года, и на которых победил Хаджимба. Соотношение голосов составило 46,19% против 47,39%, соответственно. Квициния подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, однако сначала получил отказ.

Ранее сегодня Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента.

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