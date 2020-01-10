Внеочередные выборы президента Абхазии пройдут до середины весны 2020 года

Внеочередные президентские выборы в Абхазии после отмены результатов предыдущих должны будут пройти в течение двух-трех месяцев. Об этом 10 января сообщил ЦИК республики.

9 января в Сухуме возле администрации президента начались акции протеста оппозиции, которая была не согласна с результатами выборов в сентябре 2019 года. Протестующие требовали отставки Хаджимбы и сумели ворваться в здание. После экстренного заседания Совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, и он готов ввести режим ЧП.

В то же время парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.

Протестующие во главе с председателем оппозиционной партии «Амцахара» Алхасом Квицинией остались не согласны с итогами президентских выборов, прошедших в сентябре 2019 года, и на которых победил Хаджимба. Соотношение голосов составило 46,19% против 47,39%, соответственно. Квициния подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, однако сначала получил отказ.

Ранее сегодня Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента.