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Султан Омана на протяжении более чем четырех лет боролся с онкологией

, 4:02 | Сергей Зеленский 25

В стране объявлен трехдневный траур в связи со смертью Кабус бен Саида.

Фото: Twitter @nobpeacpzqaboos

Султан Омана Кабус бен Саид продолжительное время боролся с онкологией, прибегая к помощи, в том числе европейских врачей. О кончине правителя этой страны на юго-востоке Аравийского полуострова сообщила его канцелярия, пишет РИА Новости.

«С сердцами, верующими в провидение Аллаха, преисполненными печали и великой скорби вместе с абсолютным подчинением воле Аллаха, канцелярия султана извещает, что наш правитель султан Кабус бен Саид был призван к себе Аллахом вечером в пятницу, 10 января», — говорится в сообщении.

По случаю смерти правителя в султанате объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать общественные и частные учреждения и организации.

В начале декабря 2019 года Кабус бен Саид прибыл с частным визитом в Бельгию для прохождения медицинского обследования.

Местные СМИ сообщали, что свита оманского султана забронировала все 40 люксовых номеров в самой дорогой гостинице в городе Лувен в пригороде Брюсселя до конца января. Султан Кабус бен Саид являлся первым и единственным правителем современного Омана. Он взошел на престол 23 июля 1970 года, свергнув своего отца.

С 2015 года он боролся с раком, и в прессе не раз появлялась информация об ухудшении состояния его здоровья.

Теперь после смерти правителя в Омане с более чем четырехмиллионным населением может возникнуть сложная ситуация с престолонаследием, так как прямых наследников у султана нет.

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