Иномарка перевернулась, уходя от погони сотрудников ДПС в Петербурге

Автомобиль Mazda оказался на крыше, уходя от погони сотрудников ДПС. ДТП произошло на Токсовской улице в Калининском районе.

Как сообщает 78.ru, погоня за нарушителями началась после того, как мужчина за рулем иномарки не остановился на требования сотрудников ГИБДД. Проезжая один из поворотов, водитель не справился с управлением и машина перевернулась.

В авто, по данным телеканала, находились четыре человека, двое — оказали сопротивление инспекторам, их задержали. Водителя отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девять человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП с автобусом под Пермью.