  1. Пятый канал
  4. Иномарка перевернулась, уходя от погони сотрудников ДПС в Петербурге

Иномарка перевернулась, уходя от погони сотрудников ДПС в Петербурге

, 4:39 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 35

Авария произошла на Токсовской улице в Калининском районе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Автомобиль Mazda оказался на крыше, уходя от погони сотрудников ДПС. ДТП произошло на Токсовской улице в Калининском районе.

Как сообщает 78.ru, погоня за нарушителями началась после того, как мужчина за рулем иномарки не остановился на требования сотрудников ГИБДД. Проезжая один из поворотов, водитель не справился с управлением и машина перевернулась.

В авто, по данным телеканала, находились четыре человека, двое — оказали сопротивление инспекторам, их задержали. Водителя отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девять человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП с автобусом под Пермью.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 11 января: Убывающая Луна не благоприятствует новым начинаниям

Последние новости

6:01
Совбез ООН продлил режим трансграничных гуманитарных поставок в Сирию
5:46
Супруг Лолиты в прошлом был женат на женщине значительно старше себя
5:28
«Жарко этой зимой»: Глубокое декольте «русской Кардашьян» затмило ее платье
5:11
Петросян прояснил сообщение о прекращении «Смехопанорамы»
4:51
«Соединяемся с вечностью космоса»: очевидцы в восторге от лунного затмения
4:39
Иномарка перевернулась, уходя от погони сотрудников ДПС в Петербурге

Сейчас читают

Гороскоп на 11 января: Убывающая Луна не благоприятствует новым начинаниям
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]