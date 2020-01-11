  1. Пятый канал
  4. ТОП-6 мужских имен, приносящих удачу и деньги

ТОП-6 мужских имен, приносящих удачу и деньги

, 9:15 | Игорь Рязов Видео 1 146

Специалисты предупреждают, что значение имеет не только имя, но и правильное воспитание.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / ZAM-Photography, kati, uwe umstätter, Sonja Krebs

При выборе имени сыну родителям всегда хочется отыскать такое, которое зарядит его на успех. Портал Clutch составил ТОП-6 мужских имен, которые принесут ребенку удачу и деньги.

Захар

Издавна это имя имело важный религиозный смысл, который со временем был забыт. Однако оно не утратило мощную энергетику, которая помогает Захару добиться успеха в жизни. Это имя наделяет своего обладателя упорством, терпением и выдержкой. Захар способен выдержать все испытания на прочность, не боится трудностей и верит в себя. Именно это позволяет ему стать богатым и успешным.

Станислав

Это имя означает «становиться славным, знаменитым», что само намекает на успех носителя. Станислав хорошо развит и физически, и умственно. Он умеет справляться с конфликтами за счет поиска компромиссов и дара убеждения. Также Станислав целеустремленный и упорный. Самое главное для него — поставить правильную цель.

Виктор

Виктор — «победитель». Обладатели этого имени проявляют инициативу и ответственность. За счет этих качеств они обычно и достигают успеха в жизни. Однако одного имени мало, нужно еще правильное воспитание. Маленький Виктор должен иметь возможность делать выбор и принимать самостоятельные решения. Тогда он станет настоящим лидером, и успех с богатством ему будут гарантированы.

Александр

Это имя переводится как «защитник». Александр наделен качествами лидера, силой духа, общительностью и умением убеждать. Окружающие любят его за отзывчивость и готовность помочь добрым словом и делом. Сочетание коммуникабельности, стремления к лидерству и уверенности в себе помогает Александру добиться успеха в жизни.

Руслан

Это имя означает «лев». Руслан — борец по жизни, вобравший в себя все качества царя зверей. Никакие неудачи или жизненные трудности не могут его остановить. Руслан силен и духовно, и физически. Он уверен в себе и своих силах, поэтому добьется успеха и станет богатым.

Кирилл

Перевод этого имени — «повелитель», «владыка», «господин». Кирилл — прирожденный лидер и победитель. Он стремится быть первым во всех делах, и обычно справляется с этой задачей. Главное — с детства воспитать в нем упорство и терпение.

Ранее 5-tv.ru публиковал список самых популярных имен для новорожденных в 2019 году. Также были названы самые редкие имена.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 11 января: Убывающая Луна не благоприятствует новым начинаниям

Последние новости

10:40
Иран поступил достойно, признав свою вину в крушении Boeing-737 — Джабаров
10:32
Роухани дал указание властям обнародовать результаты расследования сбитого Boeing
10:20
Найдена самая ранняя версия песни Высоцкого «Райские яблоки»
10:10
Экипаж Boeing-737 не мог предотвратить трагедию — президент МАУ
9:58
«Поняли друг друга»: Мария Погребняк простила нахамившего ей таксиста
9:50
Киев ждет от Тегерана полноценного признания вины за сбитый Boeing

Сейчас читают

Гороскоп на 11 января: Убывающая Луна не благоприятствует новым начинаниям
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]