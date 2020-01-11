ТОП-6 мужских имен, приносящих удачу и деньги

При выборе имени сыну родителям всегда хочется отыскать такое, которое зарядит его на успех. Портал Clutch составил ТОП-6 мужских имен, которые принесут ребенку удачу и деньги.

Захар

Издавна это имя имело важный религиозный смысл, который со временем был забыт. Однако оно не утратило мощную энергетику, которая помогает Захару добиться успеха в жизни. Это имя наделяет своего обладателя упорством, терпением и выдержкой. Захар способен выдержать все испытания на прочность, не боится трудностей и верит в себя. Именно это позволяет ему стать богатым и успешным.

Станислав

Это имя означает «становиться славным, знаменитым», что само намекает на успех носителя. Станислав хорошо развит и физически, и умственно. Он умеет справляться с конфликтами за счет поиска компромиссов и дара убеждения. Также Станислав целеустремленный и упорный. Самое главное для него — поставить правильную цель.

Виктор

Виктор — «победитель». Обладатели этого имени проявляют инициативу и ответственность. За счет этих качеств они обычно и достигают успеха в жизни. Однако одного имени мало, нужно еще правильное воспитание. Маленький Виктор должен иметь возможность делать выбор и принимать самостоятельные решения. Тогда он станет настоящим лидером, и успех с богатством ему будут гарантированы.

Александр

Это имя переводится как «защитник». Александр наделен качествами лидера, силой духа, общительностью и умением убеждать. Окружающие любят его за отзывчивость и готовность помочь добрым словом и делом. Сочетание коммуникабельности, стремления к лидерству и уверенности в себе помогает Александру добиться успеха в жизни.

Руслан

Это имя означает «лев». Руслан — борец по жизни, вобравший в себя все качества царя зверей. Никакие неудачи или жизненные трудности не могут его остановить. Руслан силен и духовно, и физически. Он уверен в себе и своих силах, поэтому добьется успеха и станет богатым.

Кирилл

Перевод этого имени — «повелитель», «владыка», «господин». Кирилл — прирожденный лидер и победитель. Он стремится быть первым во всех делах, и обычно справляется с этой задачей. Главное — с детства воспитать в нем упорство и терпение.

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