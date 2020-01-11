Стало известно, кто займет пост умершего султана Омана

Новым султаном Омана стал министр культуры и национального наследия Хайсам бен Тарек Аль Саид. Об этом сообщает издание Al-Watan Oman.

Информация появилась в аккаунте газеты в Twitter. В публикации говорится, что новый султан принес присягу в Совете Омана. Однако официального подтверждения данных со стороны правительства пока не было.

Султан Омана Кабус бен Саид скончался вечером 10 января. Известно, что 79-летний правитель несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. В конце 2019 года Кабус бен Саид прибыл в Бельгию для прохождения медицинского обследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в связи со смертью главы государства в Омане объявлен трехдневный траур.