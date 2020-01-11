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Россияне рассказали, когда и с кем впервые попробовали сигареты и спиртное

, 19:32 | Игорь Рязов Видео 34

Исследование о первом опыте курения и употребления алкоголя провели социологи ФНИСЦ РАН.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska, Petro Fiuza, imagebroker/Anju, imagebroker/Ulrich Niehoff, CHROMORANGE / Bilderbox

Социологи ФНИСЦ РАН выяснили, когда и как россиянине впервые попробовали алкоголь и сигареты. Данные исследования опубликовал телеканал RT.

Чаще всего россияне впервые распивали спиртное в компании товарищей по учебе — 32,5% опрошенных. Второй по популярности компанией оказались родственники — 21,6% респондентов. Замыкают тройку знакомые, жившие по соседству — 12,1%.

С коллегами горячительные напитки впервые попробовали 2,6% опрошенных. При этом 21% респондентов заявили, что вообще не пили спиртное.

С сигаретами ситуация немного отличается. Так, больше всего россиян впервые попробовали курить среди товарищей по учебе — 21,6%. Однако на втором месте не родственники, а знакомые соседи — 10,2%. Замкнули тройку лидеров коллеги — 3%.

С родственниками впервые попробовали сигареты 1,4% опрошенных. При этом 56,6% респондентов заявили, что никогда не курили.

Также в исследовании назван средний возраст первого употребления алкоголя и табака россиянами. Спиртное наши сограждане в среднем впервые пробуют в 16,1 года, а сигареты — в 16,8 года.

В опросе приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 до 35 лет.

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