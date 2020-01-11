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  4. Водитель Lada на скорости сбил двоих пешеходов на «зебре» в Петербурге — страшное видео

Водитель Lada на скорости сбил двоих пешеходов на «зебре» в Петербурге — страшное видео

, 12:32 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 53

Авария произошла в Невском районе на регулируемом пешеходном переходе.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин

Водитель отечественного автомобиля сбил двоих человек утром 11 января в Невском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла в зоне регулируемого пешеходного перехода. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом ДТП.

По предварительной информации, авария произошла примерно в 08.20 утра у дома № 21 по проспекту Большевиков. За рулем Lada Priora сидел 22-летний парень. Он сбил 25-летнего мужчину и 59-летнюю женщину. На кадрах видно, что автомобиль двигался на большой скорости, от удара пешеходов подбросило в воздух. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.

Полиция начала проверку по факту ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшной аварии в Орловской области — там столкнулись микроавтобус и легковушка. Есть погибшие.

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