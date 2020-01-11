Граждане Украины пострадали в ДТП в Орловской области, есть погибшие

В аварии на трассе в Орловской области пострадали граждане Украины. Утром в субботу в районе 400 километра трассы М-2 «Крым» столкнулись Mercedes Vito и Renault Megane. Как сообщает ТАСС, в ДТП попали граждане соседней республики.

По предварительной информации, в результате выезда микроавтобуса на встречную полосу три человека погибли, еще шесть получили травмы различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью. Среди пострадавших четверо детей.