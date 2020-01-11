В сети появилось видео запуска ракеты в сторону украинского Boeing-737

В социальных сетях появилось видео, на котором якобы зафиксировано крушение украинского пассажирского самолета под Тегераном с другого ракурса. На этих кадрах предположительно можно увидеть запуск ракеты, которая сбила лайнер.

Момент был зафиксирован камерой видеонаблюдения и опубликован на странице Shadi Barez в Twitter.

"Видео показывает запуск ракеты Ирана в сторону украинского авиалайнера рейса № PT752, в результате которого погибли 176 человек", - утверждается в посте.

Однако официального подтверждения подлинности данных кадров пока нет.