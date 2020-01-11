  1. Пятый канал
  4. Футболиста «Гастинг Бронкос» съели акулы у берегов Австралии

Футболиста «Гастинг Бронкос» съели акулы у берегов Австралии

, 15:58 | Светлана Александрова Фото 59

21-летний Эрик Биригитти поскользнулся и упал в океан со скалы, его останки спасатели нашли через несколько дней.

Фото: Instagram @ebirighitti

Акулы съели молодого футболиста американского ФК «Гастинг Бронкос» Эрик Биригитти у берегов Австралии. Как сообщает The Sun, спортсмен отдыхал там с друзьями, поскользнулся, гуляя по прибрежным скалам, и упал в океан. Друзья пытались спасти молодого человека, но волны быстро унесли его от берега. Несколько дней спустя его нашли спасатели, искавшие другого пропавшего — 57-летнего аквалангиста. Предположительно, на Биригитти напали сразу три акулы.

«Гастинг Бронкос» выразил соболезнования семье и близким 21-летнего футболиста.

«Эрик играл за „Гастингс“ в сезоне 2016-2017 и выиграл национальный титул вместе с командой. Нам будет действительно не хватать его, и наши мысли с его семьей в это трудное время», — говорится в опубликованном в Twitter сообщении.

Twitter @HastingsMSoccer

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю 68-летнего рыбака из Великобритании, который выжил после 45-минутной схватки с акулой в Атлантическом океане.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 11 января: Убывающая Луна не благоприятствует новым начинаниям

Последние новости

16:30
«Ешь и худей»: рецепт салата, помогающего сбросить вес
16:13
Лондон призвал Тегеран выполнять условия СВПД
15:58
Футболиста «Гастинг Бронкос» съели акулы у берегов Австралии
15:45
«Зачет — незачет»: Минпросвещения изменит привычные оценки в школьных аттестатах
15:30
«Думала, все поймут»: Кафельникова прокомментировала слухи о своей свадьбе
15:17
Бомбу взорвали в итальянском городе Фодже

Сейчас читают

Садальский выложил фото с рогами и посетовал, что не ушел от жены раньше
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]