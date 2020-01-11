Футболиста «Гастинг Бронкос» съели акулы у берегов Австралии

Акулы съели молодого футболиста американского ФК «Гастинг Бронкос» Эрик Биригитти у берегов Австралии. Как сообщает The Sun, спортсмен отдыхал там с друзьями, поскользнулся, гуляя по прибрежным скалам, и упал в океан. Друзья пытались спасти молодого человека, но волны быстро унесли его от берега. Несколько дней спустя его нашли спасатели, искавшие другого пропавшего — 57-летнего аквалангиста. Предположительно, на Биригитти напали сразу три акулы.

«Гастинг Бронкос» выразил соболезнования семье и близким 21-летнего футболиста.

«Эрик играл за „Гастингс“ в сезоне 2016-2017 и выиграл национальный титул вместе с командой. Нам будет действительно не хватать его, и наши мысли с его семьей в это трудное время», — говорится в опубликованном в Twitter сообщении.

Twitter @HastingsMSoccer

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю 68-летнего рыбака из Великобритании, который выжил после 45-минутной схватки с акулой в Атлантическом океане.