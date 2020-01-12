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Анастасия Волочкова рассказала, как ее покусала гигантская черепаха

, 2:21 | Алиса Старжевская Видео 59

Поводом для воспоминаний стала встреча с огромной рептилией на пляже в Таиланде, где балерина сейчас отдыхает.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова поведала поклонникам, как два года назад в Турции ее покусала гигантская черепаха. Об этом танцовщица рассказала в своем Instagram. Поводом для воспоминаний об инциденте стало необычное зрелище с участием другой рептилии.

Сейчас Волочкова отдыхает на острове Пхукет в Таиланде. Артистке удалось удалось запечатлеть момент, как с пляжа в воду ползет огромная черепаха, которая, по словам Анастасии, отложила на берегу 120 яиц и отправилась обратно в океан.

Instagram @volochkova_art

«Вот такое чудо появилось на нашем пляже…🙈 Эта черепаха выплыла из океана, отложила на пляже 120 яиц и побрела обратно в свою стихию. А несколько лет назад в Турции черепаха размером в два раза больше в море очень сильно укусила меня за колено… 🙉 Это была серьезная травма и два года я испытывала боль. 😔 Это чудо вроде безобидное. Но тоже…» — написала Анастасия.

Подписчики звезды оставили огромное количество откликов к этой публикации. Возникло ощущение, что юзеры решили устроить конкурс — кто остроумнее придумает комментарий к посту.

«Если бы я отложила 120 яиц, а меня кто-то фоткал или трогал — загрызла бы насмерть. Послеродовая депрессия она такая»;

«Хоть бы подтолкну ли ее»;

«Ну да, некоторые мамы тоже детей сделают и в море»;

«Респект черепахе. Наверное, шпагат не удался?»;

«Анастасия, это Божий промысел — пора лететь домой!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что охрипшая Волочкова рассказала, как отдыхает в Таиланде.

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