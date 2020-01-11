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Охрипшая Волочкова рассказала, как отдыхает в Таиланде — видео

, 2:23 | Мия Субботина Видео 35

Балерина передала своим подписчикам привет и заявила, что заслужила этот отпуск.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова две недели отдыхает в Таиланде и активно публикует фотографии из отпуска на своей странице в социальной сети. Балерина решила отойти от привычных снимков в бикини или в шпагате и записать видео для любимых поклонников.

В кадре звезда позирует в бикини и мини-парео на пляже. В ролике она передает всем привет и рассказывает о том, как отдыхает.

«Дорогие друзья, вам привет из Таиланда! Голос мой еще не до конца вернулся, но я прекрасно отдыхаю. Просто в таком кайфе, в таком кураже со своими друзьями. Меняю постоянно места и пляжи. Очень мне здесь хорошо. Порадуйтесь за меня, пожалуйста! Я реально заслужила этот отдых», — сказала знаменитость.

Instagram @volochkova_art

Ролик вызывал у ее подписчиков и гнев, и восхищение. Часть пользователей заподозрила, что Анастасия приукрашивает слова о безграничном счастье.

«Человек поехал отдыхать и это такой прикол „постоянно менять места“??? Отдых на чемоданах»;

«Чем больше Настя пытается нас убедить, какая она счастливая и востребованная, тем меньше ей веришь, и ощущаешь какое-то чувство неловкости от всего этого…»;

«Настя, может тебе для начала самой за себя порадоваться? И остальные тогда это сделают автоматически», — прокомментировали пост юзеры.

Поклонники знаменитости решили не обращать внимания на хейтерские комментарии и пожелали Волочковой хорошего отдыха и скорейшего выздоровления.

«Анастасия! Вы прекрасны!»;

«Настя, вы очень красивая и жизнерадостная!!!»;

«Поправляйтесь, Настя!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хейтеры раскритиковали Волочкову за жалобы на пляжную вечеринку в Таиланде.

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