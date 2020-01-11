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  4. Легковушку разорвало пополам в ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде — видео момента

Легковушку разорвало пополам в ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде — видео момента

, 16:45 | Марина Неруцких Внимание: шокирующие кадры! 335

По предварительной информации пострадали два человека, один — погиб.

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Фото, видео: ВКонтакте @dkfl76, @krasota_resnichki, Михаил Игонин

В результате страшной аварии в Сормовском районе Нижнего Новгорода пострадали два человека, один из которых погиб. ДТП произошло днем около 13.00 на пересечении улиц Светлоярская и Мокроусова. По предварительным данным, в аварии погиб 26-летний водитель легковушки. Его пассажир госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

В сети появилось видео момента аварии, в которой легковой отечественный автомобиль буквально разорвало пополам. Как видно из ролика, грузовой фургон из среднего ряда начал поворачивать налево, в это время по крайнему левому ряду на значительной скорости двигался автомобиль «ВАЗ 2110». Легковушка сначала столкнулась по касательной с грузовичком, после чего влетела в столб. От удара корпус автомобиля практически разделило надвое.

Свидетели аварии утверждают, что водитель погиб на месте.

Точную причину аварии предстоит выяснить правоохранительным органам.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором водитель Lada на скорости сбивает двоих пешеходов на «зебре» в Петербурге.

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