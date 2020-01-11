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В мире 11 января отмечают День «спасибо»

, 18:57 | Светлана Александрова Видео 41

Исследователи обнаружили, что чаще всего слова благодарности можно услышать в Нью-Йорке, а реже всего — в индийском Мамбаи. Москва — на 30 месте из 42.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Giuseppe Graziano, Kike Calvo, Chris Robbins, Florian Hiltmair, Dietmar Plewka, Konstantin Kokoshkin

В разных странах мира 11 января отмечают самый вежливый праздник — международный День «спасибо». Он был учрежден по инициативе ЮНЕСКО и ООН с целью борьбы с бескультурьем и грубым обращением. Несмотря на то, что праздник всемирный, называется он в каждой стране по-своему. Так, в США это National Thank You Day. И, кстати, в некоторых штатах его отмечают целый месяц, переименовав в National Thank You Month. А Россия присоединилась к празднованию этого дня вежливости относительно недавно.

Исследования, проведенные несколько лет назад в 42 крупнейших городах мира, показали, что самым вежливым из них является Нью-Йорк там люди чаще всех благодарят друг друга. Москва в этом рейтинге заняла 30 место. А реже всего слова благодарности можно услышать в индийском Мумбаи.

Эксперты по этикету напоминают, что неблагодарность считается одним из самых страшных пороков и неслучайно называется «черной». А слово «спасибо» называют «волшебным». Специалисты утверждают, что это выражение способно улучшить не только настроение, но и здоровье и тех, кого благодарят, и тех, кто благодарит.

Произносить слова благодарности психологи рекомендуют, глядя в глаза собеседнику — это персонифицирует отношения и делает «спасибо» не просто условной фразой.

В День «спасибо», 11 января, во всем мире принято проводить благотворительные мероприятия, флешмобы, говорить друг другу теплые слова и дарить открытки с выражением искренней благодарности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в мире отмечают учрежденный ООН в 2011 году Международный день дружбы.

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