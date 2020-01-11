Модель выпала из окна в Москве и c травмами госпитализирована

Модель Ксения Пунтус госпитализирована после того, как выпала из окна в одном из домов Москвы, пишет РЕН ТВ.

Предварительно, перед ЧП молодая девушка с возлюбленным и друзьями отдыхала в одном из увеселительных заведений столицы. Ее парень — внук Никиты Михалкова Андрей Баков — перебрал со спиртным и пару привезли домой. Когда молодой человек уснул, модель выпала из окна.

Девушка сама попросила прохожего вызвать скорую помощь.

Ксения Пунтус известна российским зрителям за исполнение главной роли в клипе «На-На» на композицию «Зинаида».

Матерью Андрея Бакова является Анна Михалкова, а отцом — предприниматель Альберт Баков.

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