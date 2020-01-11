Подробности происшествия с моделью, выпавшей из окна в Москве

Модель Ксения Пунтус выпала из окна одного из домов в Москве 11 января. Девушку с травмой бедра доставили в больницу. О помощи манекенщица попросила прохожего, ставшего очевидцем случившегося.

Молодой человек пострадавшей — внук Никиты Михалкова Андрей Бакин — в момент ЧП спал в этой же квартире. С ним девушка начала встречаться за несколько недель до случившегося. Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек крепко спал и не знал, что в этот момент произошло с его подругой.

О происшествии ему рассказали сотрудники полиции, которые приехали на вызов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель Ксения Пунтус была госпитализирована после падения из окна. Предварительно, перед ЧП молодая девушка с возлюбленным и друзьями отдыхала в одном из увеселительных заведений столицы. Ее парень перебрал со спиртным и пару привезли домой, после чего молодой человек лег спать.