  1. Пятый канал
  4. Подробности происшествия с моделью, выпавшей из окна в Москве

Подробности происшествия с моделью, выпавшей из окна в Москве

, 22:22 | Нюра Незванова 121

Возлюбленный девушки спал и не знал, что произошло с его подругой. О случившемся ему сообщили полицейские, которые приехали на вызов.

Фото: Instagram @k_ksusha

Модель Ксения Пунтус выпала из окна одного из домов в Москве 11 января. Девушку с травмой бедра доставили в больницу. О помощи манекенщица попросила прохожего, ставшего очевидцем случившегося.

Молодой человек пострадавшей — внук Никиты Михалкова Андрей Бакин — в момент ЧП спал в этой же квартире. С ним девушка начала встречаться за несколько недель до случившегося. Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек крепко спал и не знал, что в этот момент произошло с его подругой.

О происшествии ему рассказали сотрудники полиции, которые приехали на вызов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель Ксения Пунтус была госпитализирована после падения из окна. Предварительно, перед ЧП молодая девушка с возлюбленным и друзьями отдыхала в одном из увеселительных заведений столицы. Ее парень перебрал со спиртным и пару привезли домой, после чего молодой человек лег спать.

Читайте также

61.26
0.03 68.05
-0.01
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 января

Последние новости

22:43
Пять человек пострадали в результате взрыва на заводе под Белгородом
22:31
Газовоздушная смесь взорвалась в цеху завода под Белгородом
22:22
Подробности происшествия с моделью, выпавшей из окна в Москве
22:14
Пушков назвал «диагнозом» призыв Турчинова привлечь Россию за гибель Boeing-737
21:57
Шесть человек погибли в страшном пожаре в доме престарелых в Хорватии
21:36
Зеленский: Украина и Иран договорились о начале расшифровки «черных ящиков» Boeing-737

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 января
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]