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Пять человек пострадали в результате взрыва на заводе под Белгородом

, 22:43 | Нюра Незванова Срочная новость 34

ЧП произошло на предприятии Комбикормового завода в селе Беленькое Борисовского района.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem

Пять человек получили травмы в результате взрыва на территории Комбикормового завода в селе Беленькое Борисовского района. Об этом сообщает МЧС по региону.

Информация о происшествии поступила в 21.49 по местному времени. На место ЧП были направлены дежурные караулы пожарноспасательных частей МЧС России.

По предварительной информации, произошел хлопок пылевоздушной смеси на шестом этаже производственного здания. Несущие конструкции не получили повреждений, взрывом выбило стекла.

Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.

Причины ЧП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте.



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