Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте

Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте До этого пламя было локализовано в 23.20 на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

В результате произошедшего пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами 5% поверхности тела.

Превышений концентраций вредных веществ в результате горения в воздухе не выявлено. Об этом свидетельствуют данные лабораторных исследований по замеру ПДК. Повторные замеры проведут утром 10 января.

Также сообщается, что в результате активного горения произошла разгерметизация четырех емкостей.

Ситуация находится на контроле у МЧС России.

Прокуратурой организована проверка по факту на НПЗ в Ухте.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента взрыва, после которого загорелся НПЗ в Ухте.