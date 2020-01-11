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Певицу Маruv обокрали в центре Киева

, 23:12 | Василий Заика Видео 59

По словам знаменитости, неизвестные украли из ее машины сумку с документами и новогодними подарками.

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Фото, видео: Instagram @maruvofficial

Украинскую поп-диву Maruv обокрали в центре Киева. По ее словам, инцидент произошел вечером 11 января в районе улицы Богдана Хмельницкого. Неизвестные украли из автомобиля знаменитости сумку с документами и новогодними подарками.

Анна Корсун (настоящее имя — Прим.ред.) поспешила сообщить о произошедшем в сторис своего Instagram-аккаунта и призвала очевидцев связаться с ней.

«Если вы были в этом районе, и видели, как кто-то бежит с черной сумкой „под крокодила“ — напишите мне в директ, или лучше — моему директору. Может вы видели, куда люди побежали. Там были все мои документы», — обратилась Maruv к подписчикам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о Maruv, ставшей «Певицей года» по версии Glamour.

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