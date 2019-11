История Золушки: Что известно о Maruv, ставшей «Певицей года» по версии Glamour

Украинская певица Анна Попелюх, более известная как Maruv, стала «Певицей года» по версии журнала Glamour, а накануне звезда была названа лучшим артистом по версии MTV Russia. Сейчас исполнительница — одна из самых популярных певиц во всем мире, она участвует во многих проектах, записывает клипы и даже собственный музыкальный сериал. Однако прежде, чем добиться таких успехов, Maruv пришлось перешагнуть через множество испытаний и при этом не утратить веру в себя.

Звезда родилась в промышленном украинском городе Павлограде в семье шахтеров. Практически настроенные родители отправили ее учить в физико-математический лицей, закрыв глаза на то, что уже с детства знаменитость увлекалась вокалом и хореографией.

В результате девушка окончила Харьковский политехнический университет с двумя дипломами: по специальностям «радиофизика и электроника» и «специалист в сфере интеллектуальной собственности». Вспоминая о своем прошлом, звезда не жалеет. Она уверена, что этап было необходимо пройти.

Первые шаги в музыкальной карьере певица сделала на последнем курсе института. Maruv собрала свой первый музыкальный коллектив под названием The Pringlez и отправилась с ним на конкурс Pepsi Stars of Now. Жюри отдали победу молодежной группе.

Помимо этого, в жизни теледивы было множество песенных конкурсов: «Новая волна— 2015», «Голос», «X-Фактор». Несмотря на то, что музыкальный коллектив стал любимым для многих зрителей, финансовое положение его участников оставляло желать лучшего. Как призналась исполнительница, артисты фактически голодали и ездили на гастроли с абсолютно пустыми карманами. Проблемы назрели и внутри коллектива. Характеризуя свою группу, Пропелюх вспомнила известную басню Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука».

Светская львица убеждена, что стать популярной ей помогли злость и отчаяние, которые она испытывала из-за неудач в карьере. В одну ночь Анна Корсун решила круто изменить жизнь: уйти от продюсера, который не верил в ее успех, выбрать звучный псевдоним Maruv и начать делать электронную поп-музыку. Причем, по словам певицы, сценическое имя пришло ей во сне.

Ка только звезда решилась резко изменить род деятельности и начать сольную карьеру, к ней пришла популярность. Хит Drunk Groove прославил знаменитость на весь мир, а эпатажные образы, которые она выбирала для концертов, сделали ее стиль узнаваемым для фанатов из разных уголков планеты.

Полупрозрачные боди, глубокие декольте, откровенные вырезы, мини-платья, шпильки, сетка — вряд ли кто-то сможет конкурировать с Maruv в ее эксцентричной манере одеваться. Многие пользователи часто критикуют певицу за нарочитую сексуальность, однако сама певица даже не думает что-то менять в своем сценическом имидже.

Теледива добилась такого успеха, что ее даже хотели отправить на «Евроведение — 2019» от Украины, однако блеснуть на сцене звезде так и не удалось. Разгорелся громкий скандал в связи с тем, что Анна отказалась подписывать контракт, в котором запрещались гастроли в Россию и общение с журналистами. В результате национальное жюри отказалось от ее кандидатуры на конкурс.

Maruv утверждает, что продолжит посещать премии и ездить с концертами в те страны, в которые хочет, потому что считает себя свободным человеком. Впрочем, этим она сейчас и занимается.

