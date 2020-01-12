Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах

Космический совет: избавьтесь от того, что тянет вас вниз.

Рак, ваш резервуар с энергией немного прохудился, пришло время провести там косметический ремонт. Вы же понимаете, о чем эта метафора. Пришло время избавиться от того, что тянет вас вниз, заняться поиском новых знаний и возможностей.

Близнецы, научитесь принимать себя таким, какой вы есть. Вы прекрасны со всеми своими недостатками, не забывайте повторять себе это каждый день. Вселенная презентует вам золотую звезду, не упустите шанс.

Телец, все действительно просто отлично. Вы наслаждаетесь успехом, о котором даже не смели мечтать. Продвижение по службе, взаимопонимание в личной жизни. Это действительно по-настоящему прекрасное время для вас.

Овен, нельзя начать все с чистого листа, когда есть еще скелеты в шкафу. Вам необходимо разобраться в своем прошлом, забыть и выкинуть из головы старые обиды и научиться жить будущим.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 января, Луна находится в знаке зодиака Лев. Это время благоприятно для новых начинаний и решения финансовых вопросов. Свободное время желательно провести с близкими людьми дома или на природе.

♌ Лев

Лев, ваш резервуар с энергией немного прохудился, пришло время провести там косметический ремонт. Вы же понимаете, о чем эта метафора. Пришло время избавиться от того, что тянет вас вниз, заняться поиском новых знаний и возможностей.

Космический совет: избавьтесь от того, что тянет вас вниз.

♍ Дева

Дева, сейчас семья занимает важное место в вашей жизни. Вы тот человек, для которого иметь тыл по-настоящему важно. Расскажите вашим близким о том, как вы их любите, и как дорожите тем, что они у вас есть. Отличное время заняться волонтерской деятельностью.

Космический совет: поговорите с близкими по душам.

♎ Весы

Весы, вы рациональный человек и несколько скептически относитесь к чудесам. Но сейчас некоторые обстоятельства в вашей жизни заставят вас изменить эту точку зрения. Происходящее пробудит вдохновение и зарядит на новые свершения.

Космический совет: поверьте в чудеса.

♏ Скорпион

Скорпион, вам необходимо определиться, чего вы по-настоящему хотите. Это время внутренней трансформации и серьезных перемен. Некоторые из вас могут почувствовать особый творческий подъем, не сопротивляйтесь этому желанию.

Космический совет: определитесь со своими желаниями.

♐ Стрелец

Стрельцы, месть — это не самое лучшее решение. Самое плохое во всем этом то, что человек, который желает что-то плохое другому, делает хуже только себе. Нельзя недооценивать силу бумеранга.

Космический совет: месть — не самое лучшее решение.

♑ Козерог

Козероги, когда вы занимаетесь спортом, организм вырабатывает эндорфины, которые также влияют на гормоны. Эффект, который они оказывают на нас, подобен морфину. Он уменьшает боль и снижает уровень стресса. Учитывая прошедшую неделю, вам это нужно больше всего на свете, так что отправляйтесь в парк. Сочетание свежего воздуха и солнечного света принесут пользу как телу, так и душе.

Космический совет: спорт, спорт и еще раз спорт.

♒ Водолей

Водолеи, вам необходимо задуматься о путешествии. Планирование отдыха — это тоже возможность «отключить» мозг, развеяться и подумать о приятном. А пока лучше съездить куда-нибудь за пределы города, чтобы отпустить негативную энергию.

Космический совет: распланируйте путешествие.

♊ Рыбы

Рыбы, не все наши желания способствуют нашему благосостоянию. Поймите, когда что-то не получается так, как хочется — это не значит, что все катится в тартарары. Возможно Вселенная хочет уберечь вас от чего-то неправильного, плохого или вредного.

Космический совет: не все золото, что блестит.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 января.