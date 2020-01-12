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Фельдмаршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии

, 2:36 | Нюра Незванова 20

Военные действия прекращены в полночь 12 января по местному времени.

Фото: www.globallookpress.com / Amru Salahuddien

Ливийская национальная армия Хафтара (ЛНА) объявила о прекращении военных действий на западе Ливии, начиная с 00.00 по местному времени (01:00 по Москве), пишет Al Wasat.

По словам официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, они надеются, что другая сторона также будет придерживаться перемирия. В случае его нарушения, будет дан жесткий ответ, заявил он в распространенном в прессе сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидеры России и Турции согласовали единую позицию по Ливии, а также призвали стороны сложить оружие и сесть за стол переговоров.

После свержения в 2011 году Муаммара Каддафи Ливия прекратила быть единым государством. В стране установилось двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Парламент принимает решения независимо от столицы и сотрудничает с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

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