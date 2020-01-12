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Путин и Эрдоган подтвердили стремление содействовать политическому урегулированию в Ливии

, 0:43 | Василий Заика Видео 38

Президент России провел телефонные переговоры с турецким коллегой, которые состоялись по инициативе Анкары.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, Kremlin Pool, Tolga Adanali,

Тема:
Война в Сирии 4507

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись по инициативе Анкары. В ходе разговора главы обеих стран подтвердили обоюдное стремление содействовать политическому урегулированию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле. Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули готовность обеих сторон способствовать проведению запланированной в Берлине международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Помимо прочего, президенты России и Турции условились быть в постоянном контакте по вопросам ливийской и сирийской проблематики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поразило швейцарского журналиста во время интервью с Путиным.

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