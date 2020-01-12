Военные США были заранее оповещены об ударе Ирана по базам в Ираке

Военные США были заранее оповещены о готовящейся атаки Ирана на авиабазу «Айн-эль-Асад» и спрятались в укрытие за 2,5 часа до начала обстрела. Об этом сообщает CNN.

Журналистам, которые посетили атакованный объект, эту информацию рассказали военные. По данным источника, солдаты знали об обстреле, однако не владели его деталями, и не понимали, как Иран будет действовать.

Удары, пишет CNN, были нанесены только по той территории, где обычно дислоцировались американцы — а это примерно четверть всего объекта. Также сообщается, что некоторые ракеты упали в нескольких метрах от убежищ, где прятались военные.

О готовящейся операции Иран также уведомил Ирак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обстановка на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ВВС США, Иран в ответ на эти действия обстрелял базы США.