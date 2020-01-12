  1. Пятый канал
  4. Военные США были заранее оповещены об ударе Ирана по базам в Ираке

Военные США были заранее оповещены об ударе Ирана по базам в Ираке

, 6:00 | Нюра Незванова Видео 19

За 2,5 часа до атаки американские военные укрылись в убежищах, пишет СNN.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @FarsNews_Agency, @PMBreakingNews

Военные США были заранее оповещены о готовящейся атаки Ирана на авиабазу «Айн-эль-Асад» и спрятались в укрытие за 2,5 часа до начала обстрела. Об этом сообщает CNN.

Журналистам, которые посетили атакованный объект, эту информацию рассказали военные. По данным источника, солдаты знали об обстреле, однако не владели его деталями, и не понимали, как Иран будет действовать.

Удары, пишет CNN, были нанесены только по той территории, где обычно дислоцировались американцы — а это примерно четверть всего объекта. Также сообщается, что некоторые ракеты упали в нескольких метрах от убежищ, где прятались военные.

О готовящейся операции Иран также уведомил Ирак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обстановка на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ВВС США, Иран в ответ на эти действия обстрелял базы США.

Читайте также

61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах

Последние новости

6:18
«Народ спивается!»: Михаил Горбачев выступил за отмену длинных выходных в России
6:00
Военные США были заранее оповещены об ударе Ирана по базам в Ираке
5:43
Автомобиль Bentley полностью сгорел на юго-востоке Москвы
5:25
Фото: Ольга Серябкина без штанов и на шпильках позирует на фоне мусорных баков
5:04
ПНС и армия Хафтара обменялись обвинениями в нарушении перемирия в Ливии
4:39
«Нашли в кустах, раздетую»: Кафельникова о модели, обнаруженной у дома внука Михалкова

Сейчас читают

Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 января
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]