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В Иране назвали обстрел баз США в Ираке местью за убийство Сулеймани

, 3:32 | Нюра Незванова Видео 404

Генерал Касем Сулеймани скончался в результате атаки американских военных на аэропорт Багдада в ночь на 3 января.

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Фото, видео: Twitter @FarsNews_Agency, @PMBreakingNews

Ракетная атака по базам США в Ираке, где дислоцировались американские военные, стала местью за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом пишет Press TV.

Силы иранского Корпуса стражей порядка (КСИР) взяли на себя ответственность за обстрел авиабазы «Аль-Асад», которая находится на западе Ирана.

По данным Пентагона, Тегеран выпустил более дюжины баллистических ракет по военным объектам США. Издание NEWSWEEK со ссылкой на источник в Пентагоне пишет, что кроме баллистических ракет малого радиуса, были использованы крылатые ракеты.

Гостелеканал «АЛЬ-АХБАР» сообщает, что американские войска на востоке Сирии у иракской границы в настоящий момент приведены в боевую готовность.

В Пентагоне заявили, что примут все необходимые меры в ответ на атаку Тегерана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приказ об атаке на Сулеймани отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал иранского генерала террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на граждан США.

Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны. Тегеран пообещал ответить, заявив, что у страны есть 13 сценариев мести США. Дональд Трамп же пообещал в случае атаки на американских граждан нанести удары по 52 целям в Иране.

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