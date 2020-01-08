В Иране назвали обстрел баз США в Ираке местью за убийство Сулеймани

Ракетная атака по базам США в Ираке, где дислоцировались американские военные, стала местью за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом пишет Press TV.
Силы иранского Корпуса стражей порядка (КСИР) взяли на себя ответственность за обстрел авиабазы «Аль-Асад», которая находится на западе Ирана.
По данным Пентагона, Тегеран выпустил более дюжины баллистических ракет по военным объектам США. Издание NEWSWEEK со ссылкой на источник в Пентагоне пишет, что кроме баллистических ракет малого радиуса, были использованы крылатые ракеты.
Гостелеканал «АЛЬ-АХБАР» сообщает, что американские войска на востоке Сирии у иракской границы в настоящий момент приведены в боевую готовность.
В Пентагоне заявили, что примут все необходимые меры в ответ на атаку Тегерана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приказ об атаке на Сулеймани отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал иранского генерала террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на граждан США.
Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны. Тегеран пообещал ответить, заявив, что у страны есть 13 сценариев мести США. Дональд Трамп же пообещал в случае атаки на американских граждан нанести удары по 52 целям в Иране.