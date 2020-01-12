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Глубокий нокаут: российский боец одолел китайца в Москве

, 8:16 | Ниса Мурзанаева Видео 68

На счету 29-летнего россиянина Газавата Сулейманова 12 побед и всего два поражения.

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Фото, видео: Instagram @dagfighters; Youtube / FightSpace

Российский боец смешанных единоборств Газават Сулейманов нокаутировал китайца Йибугеле на турнире ММА Rebel Fighting Championship 10 (Rebel FC — сингапурский промоушен) в Москве.

Видео нокаута быстро набрало популярность в сети. На кадрах видно, как российский спортсмен нокаутировал китайского бойца ударом локтем с разворота. Бой закончился в первом раунде.

За свою спортивную карьеру 29-летний Газават Сулейманов одержал 12 побед и лишь дважды потерпел поражение. На счету китайца Йибугеле — пять побед, шесть поражений и одна ничья.

В мероприятии Rebel FC помимо россиянина и китайского спортсмена приняли участие бойцы из Швеции, США, Финляндии, Австралии, Греции и других стран, пишет News.ru.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео глубокого нокаута от Емельяненко в поединке с Куинтоном Джексоном в Японии.

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