Глубокий нокаут: российский боец одолел китайца в Москве

Российский боец смешанных единоборств Газават Сулейманов нокаутировал китайца Йибугеле на турнире ММА Rebel Fighting Championship 10 (Rebel FC — сингапурский промоушен) в Москве.

Видео нокаута быстро набрало популярность в сети. На кадрах видно, как российский спортсмен нокаутировал китайского бойца ударом локтем с разворота. Бой закончился в первом раунде.

Wow. Gorgeous spinning back elbow KO by Gazavat Suleymanov at #RebelFC10 pic.twitter.com/lbdxlDUG34 — caposa (@Grabaka_Hitman) 11 января 2020 г.

За свою спортивную карьеру 29-летний Газават Сулейманов одержал 12 побед и лишь дважды потерпел поражение. На счету китайца Йибугеле — пять побед, шесть поражений и одна ничья.

В мероприятии Rebel FC помимо россиянина и китайского спортсмена приняли участие бойцы из Швеции, США, Финляндии, Австралии, Греции и других стран, пишет News.ru.

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