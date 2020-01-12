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Как предотвратить болезнь Альцгеймера — рекомендации Роспотребнадзора

, 11:58 | Анастасия Игонина Видео 63

Специалисты назвали несколько факторов, которые влияют на вероятность и скорость развития тяжелого заболевания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people, David Oxberry, JONATHAN FORD, West Coast Surfer, Jodi & Jake

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как предотвратить появление и развитие болезни Альцгеймера. Рекомендации появились на сайте ведомства 12 января.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, необратимые изменения в работе мозга в 60-70% случаев происходят в силу генетических предрасположенностей и возрастных изменений. Однако при этом ведомство напоминает об исследовании ученых, говорящих об определенной связи между появлением болезни, факторами окружающей среды и образом жизни.

В Роспотребнадзоре отметили, что риск появления болезни Альцгеймера снижается при полноценном сне и регулярной умственной деятельности. Также имеет значение умение справляться со стрессом, сообщает URA.RU.

Немаловажно уделять время регулярным физическим нагрузкам — они не только понижают вероятность появления болезни, но и замедляют ее развитие. Россиянам старше 65 лет необходимо заниматься спортом примерно по 2,5 часа в неделю. При этом каждое занятие должно быть не короче 10 минут. Суммарную продолжительность тренировок можно снизить до 75 минут в неделю, если физическая нагрузка интенсивная, отмечают в ведомстве.

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