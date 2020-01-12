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Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

, 11:12 | Ниса Мурзанаева Видео 108

День сотрудников органов прокуратуры РФ традиционно отмечается 12 января.

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, Новодережкин Антон, Дружинин Алексей, Исакова Анна; Wikimedia.org

Президент России Владимир Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, который традиционно отмечают 12 января. Текст поздравления опубликован на официальном сайте администрации главы государства.

Российский лидер отметил, что, созданная почти 300 лет назад, российская прокуратура долгие годы продолжает «твердо отстаивать верховенство закона, интересы граждан и государства».

«От профессионализма ее сотрудников <…> во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, надежное обеспечение прав и свобод человека, доверие людей к правоохранительным органам», — сказано в сообщении президента РФ.

Владимир Путин в поздравлении особое внимание уделил ветеранам прокуратуры. По его словам, сотрудники, ушедшие на пенсию, во время службы «демонстрировали компетентность, берегли честь мундира, достойно служили Отечеству».

День работников прокуратуры РФ празднуется с 1996 года. Дата события, 12 января, выбрана неслучайно — в этот день в 1722 году указом императора Российской империи Петра Великого впервые была учреждена должность генерал-прокурора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством.

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