«Чудо какое-то»: Пугачева показала, как ее дочь исполняет мамину песню

Алла Пугачева поздравила Раймонда Паулса с днем рождения трогательным видео с участием своих детей. Советскому и российскому композитору 12 января исполнилось 84 года.

На своей странице в Instagram Примадонна поделилась роликом, на котором ее дочь Лиза в свободном персиковом платьице исполняет песню «Миллион алых роз» — музыку для которой написал советский и латвийский композитор Раймонд Паулс. Девочка стоит на небольшой сцене рядом с наряженной новогодней елкой с микрофоном в руках.

В какой-то момент камера обращается к зрителям, у сцены стоит близнец Лизы — Гарри. Заметив, что его снимают, мальчик принимается подпевать сестре.

Поклонники Пугачевой и ее младших детей пришли в восторг от непосредственности Лизы — девочка исполнила песню с большим артистизмом.

«Наследница таланта!»

«Яркое солнышко!»

«Это не ребенок, а чудо какое-то», — написали они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помолодевшая Пугачева удивила поклонников внешним видом.