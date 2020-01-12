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«Чудо какое-то»: Пугачева показала, как ее дочь исполняет мамину песню

, 13:31 | Анастасия Игонина Видео 1 345

Таким образом Примадонна поздравила написавшего песню композитора Раймонда Паулся с днем рождения.

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Фото, видео: Instagram @alla_orfey

Алла Пугачева поздравила Раймонда Паулса с днем рождения трогательным видео с участием своих детей. Советскому и российскому композитору 12 января исполнилось 84 года.

На своей странице в Instagram Примадонна поделилась роликом, на котором ее дочь Лиза в свободном персиковом платьице исполняет песню «Миллион алых роз» — музыку для которой написал советский и латвийский композитор Раймонд Паулс. Девочка стоит на небольшой сцене рядом с наряженной новогодней елкой с микрофоном в руках.

В какой-то момент камера обращается к зрителям, у сцены стоит близнец Лизы — Гарри. Заметив, что его снимают, мальчик принимается подпевать сестре.

Поклонники Пугачевой и ее младших детей пришли в восторг от непосредственности Лизы — девочка исполнила песню с большим артистизмом.

«Наследница таланта!»

«Яркое солнышко!»

«Это не ребенок, а чудо какое-то», — написали они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помолодевшая Пугачева удивила поклонников внешним видом.

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