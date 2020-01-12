«Амазонка»: жена внука Пугачевой снялась в бикини в джунглях

Жена внука Пугачевой поделилась с подписчиками сексуальным фото в тропическом раю. Вместе с мужем Никитой и друзьями семьи Алена сейчас отдыхает в Индонезии.

В кадре модель с мокрыми волосами позирует в лаконичном черном бикини и изящном ожерелье на фоне джунглей.

Instagram @alenaakrasnova

Поклонникам Преснякова рассказала, что считает это место одним из своих любимых на планете. Однако надолго оставаться там компания не планирует — по словам Алены, в ближайшее время они собираются переехать в другой отель. В новой локации Пресняковы с друзьями намерены заниматься серфингом и много купаться.

«Вау! Вот это да! Что за амазонка?»

«Божечки!»

«Красотка!» — пишут сраженные красотой модели фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена внука Пугачевой чуть не уехала в отпуск без чемоданов.