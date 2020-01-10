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  4. Жена внука Пугачевой рискует отправиться в отпуск без чемоданов

Жена внука Пугачевой рискует отправиться в отпуск без чемоданов

, 16:19 | Светлана Александрова Видео 1 009

Алена Краснова пожаловалась на плотный график съемок, из-за которого не успевает собрать вещи к отъезду.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Жена старшего внука Аллы Пугачевой Алена Краснова собралась в отпуск, когда многие уже вернулись с новогодних каникул. Модель провела эти дни в трудах, и график съемок был таким насыщенным, что не осталось времени собрать чемоданы. На это Алена пожаловалась своим подписчикам в Instagram.

«Докупила всяких мелочей к отпуску… Остается только собрать чемоданы, но когда все это делать, я не знаю! Ведь впереди ночная съемка… Полечу с ручной кладью! Зато с красивыми фотографиями», — написала она в сторис, опубликовав там же кадры с фотосессии.

Instagram @alenaakrasnova

По информации интернет-портала Teleprogramma.pro, на отдых Алена Краснова едет вместе с супругом — Никитой Пресняковым. Место точно не известно, но, как пишет издание, пара давно мечтала отправиться в горы кататься на сноубордах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Новый год звездная пара встречала в подмосковной Истре — на бывшей даче Аллы Пугачевой, где Пресняков и Краснова часто отдыхают с друзьями.

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