Жена внука Пугачевой рискует отправиться в отпуск без чемоданов

Жена старшего внука Аллы Пугачевой Алена Краснова собралась в отпуск, когда многие уже вернулись с новогодних каникул. Модель провела эти дни в трудах, и график съемок был таким насыщенным, что не осталось времени собрать чемоданы. На это Алена пожаловалась своим подписчикам в Instagram.

«Докупила всяких мелочей к отпуску… Остается только собрать чемоданы, но когда все это делать, я не знаю! Ведь впереди ночная съемка… Полечу с ручной кладью! Зато с красивыми фотографиями», — написала она в сторис, опубликовав там же кадры с фотосессии.

Instagram @alenaakrasnova

По информации интернет-портала Teleprogramma.pro, на отдых Алена Краснова едет вместе с супругом — Никитой Пресняковым. Место точно не известно, но, как пишет издание, пара давно мечтала отправиться в горы кататься на сноубордах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Новый год звездная пара встречала в подмосковной Истре — на бывшей даче Аллы Пугачевой, где Пресняков и Краснова часто отдыхают с друзьями.