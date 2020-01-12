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«Россия нужна Европе»: Германские СМИ о встрече Меркель и Путина

, 15:51 | Сергей Зеленский Видео 81

Даже русофобские издания ФРГ положительно оценили прошедшие в Москве переговоры президента РФ и канцлера.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; www.globallookpress.com / Stefan Sauer, CHROMORANGE / Bilderbox

Германские СМИ анализируют прошедшую встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в Кремле, в ходе которой лидеры обеих стран обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Большинство изданий характеризуют прошедшие переговоры как конструктивные, а взгляды Меркель и Путина на ряд острых вопросов — как более схожие, пишет «Экономика сегодня».

Даже русофобское издание Deutsche Welle воздержалось от критики канцлера за ее встречу с российским лидером. В статье под заголовком «Ключ к решению конфликта на Украине и Ближнем Востоке лежит в Москве» авторы материала с определенной горечью констатируют, что без посредничества Кремля во всех действующих или назревающих конфликтах можно долго ждать мира.

«Нравится это или нет, но влияние Владимира Путина на Ближнем Востоке огромно, особенно из-за властного вакуума, образовавшегося после ухода из региона США, в результате чего Россия стала играть здесь ключевую роль. Несмотря на все политические противоречия, связи между канцлером и президентом стали более тесными, потому что Путин нужен Меркель, Россия нужна Европе», — говорится в статье.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало статью «Единодушие в Кремле», автор которой обратил внимание на то, что Меркель в очередной раз поддержала «Северный поток — 2» вопреки позиции США, а также сказала, что не приемлет экстерриториальные санкции Вашингтона.

De Welt пишет, что Меркель разделяет как минимум две позиции Путина, которые идут вразрез с линией Вашингтона, — это завершение и ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», а также необходимость реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому.

В целом СМИ ФРГ отмечают, что Европа нужна администрации президента США Дональда Трампа для сбыта сжиженного газа и военного присутствия на континенте, а также называют хозяина Белого дома общим противником Берлина и Москвы.

Путин и Меркель 11 января провели в Кремле переговоры. Предыдущий раз она приезжала в Москву по приглашению Путина в мае 2015 года — на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Великой Победы, напоминает URA.RU. Однако уже с 2014 года из-за событий на Украине Берлин взял курс на снижение взаимодействия с Москвой. Более того сама Меркель не просто поддерживала экономические санкции в отношении России, но стала одним из основных сторонников их введения и регулярного продления. Полномочия нынешнего главы кабмина ФРГ истекают в 2021 году.

Как передавал 5-tv.ru, на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток — 2» — очень важный проект и его необходимо достроить.

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