Газопровод «Северный поток — 2» очень важный проект и его необходимо достроить. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве. Она подчеркнула, что от строительства новой ветки газопровода выиграют и Германия, и другие страны Европы.

«Мы также говорили о проекте „Северный поток“, конечно же. Этот проект посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца. <> Германия и другие европейские страны выиграют от „Северного потока“. „Северный поток — 1“, конечно, работает, „Северный поток — 2“ еще не готов, все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект», — сказала Меркель.

В свою очередь, Владимир Путин заявил на совместной с Ангелой Меркель пресс-конференции, что Россия достроит «Северный поток — 2 самостоятельно. Как передает RT, российский президент назвал сроки запуска газопровода: конец текущего — первый квартал следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США объявили санкции против «Северного потока — 2», после чего от шведская компания Allseas заявила о приостановке работ по укладке трубопровода.