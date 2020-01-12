На АЭС в Японии произошел серьезный сбой

На АЭС «Иката» на японском острове Сикоку зафиксирована нештатная ситуация. Как сообщает информационное агентство Киодо, при подготовке проведения плановых работ по извлечению топливных стержней, сотрудники станции не смогли поднять верхнюю часть агрегата, фиксирующее топливные сборки в реакторе. Работы приостановлены, при этом руководство «Икаты» утверждает, что утечки радиации, а также опасных повреждений нет.

Станция «Иката» — единственная в Японии, использующая смешанное ураново-плутониевое топливо МОКС. Его извлечение из реактора проводится в стране в первый раз. У экспертов есть повод считать, что теперь уложиться в график работ у сотрудников станции не получится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-руководителей «Фукусимы» признали невиновными в халатности.