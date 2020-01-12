«Мертв несколько лет»: в США заявили, что российский «спутник-убийца» разрушился

Российский спутник «Космос-2491», выведенный на орбиту шесть лет назад, разрушился. Об этом на своей странице в Twitter написал специалист по космонавтике из США Джонатан Макдауэлл.

«Космос-2491 мог распасться либо в результате преднамеренного уничтожения, разряда батареи или мотора, либо в результате случайного столкновения с мусором. Я склоняюсь к несчастному случаю, так как я полагаю, что спутник был мертв уже несколько лет, но это не точно», — написал американский эксперт.

По его словам, изначально на гибель спутника указывала его орбита. Космический аппарат был выведен в космос в декабре 2013 года, и с тех пор в течение шести лет не менял свою орбиту. В декабре 2019-го направление его движения изменилось, а позже американские военно-воздушные силы (ВВС) зафиксировали 10 обломков аппарата.

Почему аппараты семейства «Космос» называют «спутниками-убийцами»

В 2015 году портал Дни.ру писал, что Пентагон «бьет тревогу» из-за семейства российских спутников «Космос». В отчетах официального представителя ВВС США про «Космос-2504» говорилось, что он может использоваться в качестве оружия.

«Спутник сделал по меньшей мере 11 маневров по сближению с разгонным блоком, который выводил его на орбиту. Такая возможность маневрирования, пусть и необязательно, говорит о том, что речь идет об антиспутниковом оружии», — отмечал американский военный.

В декабре 2019 года издание Утро.ру сообщало, что западные эксперты допускают возможность оснащения спутников «Космос-2491», «Космос-2499» и «Космос-2504» лазерами или взрывчаткой, с помощью которых они смогут уничтожать другие космические аппараты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия вывела на орбиту спутники связи и аппарат военного назначения с помощью ракеты-носитель «Рокот».