Ракета-носитель «Рокот» успешно вывела на орбиту спутники связи и аппарат военного назначения

Ракета-носитель «Рокот», стартовавшая с космодрома «Плесецк», успешно вывела на орбиту спутники связи и аппарат военного назначения. Это был финальный запуск уходящего года!

Космические аппараты «Гонец-М», выведенные на орбиту, — это российская система связи, предназначенная для глобального обмена информацией. Ее использование, к примеру, позволяет передать координаты ГЛОНАСС с подвижного объекта в центры мониторинга.

Добавим, этот запуск — последний для «Рокота». Ракета будет модернизирована. Специалисты заменят ее импортную систему управления на отечественную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту.