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Ракета-носитель «Рокот» успешно вывела на орбиту спутники связи и аппарат военного назначения

, 16:42 Эфирная новость 14

Этот запуск — последний для «Рокота». Ракета будет модернизирована. Специалисты заменят ее импортную систему управления на отечественную.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Roscosmos, 5-tv.ru

Ракета-носитель «Рокот», стартовавшая с космодрома «Плесецк», успешно вывела на орбиту спутники связи и аппарат военного назначения. Это был финальный запуск уходящего года!

Космические аппараты «Гонец-М», выведенные на орбиту, — это российская система связи, предназначенная для глобального обмена информацией. Ее использование, к примеру, позволяет передать координаты ГЛОНАСС с подвижного объекта в центры мониторинга.

Добавим, этот запуск — последний для «Рокота». Ракета будет модернизирована. Специалисты заменят ее импортную систему управления на отечественную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту.

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