Нижнетагильский мальчик с пулей в голове скончался спустя полгода комы

Нижнетагильский мальчик Егор, которого в августе 2019 года ранил в голову пьяный мужчина, скончался 12 января, не приходя в сознание. Об этом сообщила сестра ребенка Алина Коркунова во Вконтакте.

«Земля тебе пухом, мы тебя все очень сильно любим, ты был любимым братом. Ты был заботливый братик, мы тебя все очень любим. Но почему ты так мало увидел жизнь, ты — моя сокровушка, я тебя очень сильно люблю. Помним, любим, скорбим», — говорится в посте.

ВКонтакте / Алина Коркунова

Трагический инцидент произошел 5 августа, когда пьяный 35-летний местный житель устроил стрельбу по пивным банкам недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову Егору, который там находился. Мальчика доставили в больницу Екатеринбурга на вертолете. Он перенес около десяти операций, однако врачи были вынуждены оставить пулю в голове ребенка, так как она находилась рядом с жизненно важными центрами головного мозга, и попытки достать ее могли привести к летальному исходу. Все это время Егор находился в коме. 2 января ему исполнилось восемь лет.

Между тем, стрелявший попытался избежать ответственности и подбросил ружье соседу. Расследование до сих пор продолжается. Мужчина находится под подпиской о невыезде.