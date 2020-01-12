«Не повторять!»: видео прыжка бейсджампера с крыши небоскреба в Москве

Бейсджампер совершил экстремальный прыжок с крыши 40-этажного дома в столичном районе Чертаново. На кадрах очевидцев видно, что парашютист выполняет смертельно опасный трюк в темноте.

«Не повторять. Опасно для жизни!» — говорится в подписи к ролику.

Многие из посмотревших видео не пришли в восторг от такого рискованного «перфоманса».

«Безбашенные люди, да», — написал один из пользователей соцсетей.

«Непонятный риск. Можно запросто на провода приземлится, еще и в условиях темноты», — отметил другой.

«Видела их в окно — ребята сумасшедшие», — добавила третья.

Бейсджампинг — экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов, например, горы, здания, моста.

Ранее 5-tv.ru передавал, что двое россиян совершили прыжок с парашютом с крыши 178-метрового небоскреба в южнокорейском городе Пусан. Любителям экстрима было предъявлено обвинение в несанкционированном проникновении на крышу высотного здания. Гражданам РФ грозит штраф в три тысячи долларов, и даже возможен арест.