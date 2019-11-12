Опубликовано видео прыжка россиян с небоскреба в Южной Корее накануне задержания

В сети опубликовано видео прыжка двух россиян с крыши 178-метрового небоскреба в корейском городе Пусан. Как сообщает телеканал YTN, вскоре после инцидента бейсджамперы были задержаны местной полицией.

Гражданам РФ предъявлено обвинение в несанкционированном проникновении на крышу высотного здания, с которой они совершили прыжок с парашютом и приземлились на территорию соседнего дома. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия.

Как сообщил один из экстремалов в Instagram, сейчас он вместе со своим приятелем ожидает решения прокурора. Согласно законодательству Южной Кореи, любителям острых ощущений грозит штраф от трех тысяч долларов. Более того, по словам одного из бейсджамперов, за такое нарушение могут даже заключить под стражу. Сейчас россиянам остается надеяться на лучшее.

Российские экстремалы уже в течение нескольких лет путешествуют по миру и прыгают с парашютом с высотных зданий. По информации издания Yonhap News Agency, В апреле 2018 года их задерживали после прыжка с небоскреба Чайна-Цзунь высотой 528 метров в Пекине.

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