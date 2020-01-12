  1. Пятый канал
  4. Парламент Абхазии 13 января рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке

Парламент Абхазии 13 января рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке

, 21:36 | Сергей Зеленский Видео 10

Рауль Хаджимба подал в отставку.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Феоктистов Дмитрий, 5-tv.ru

Заявление президента Абхазии Рауля Хаджимбы об отставке будет рассмотрено депутатами Народного Собрания Абхазии 13 января. Об этом сообщил спикер парламента республики Валерий Кварчия.

Ранее сегодня Хаджимба подал в отставку.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — цитирует ТАСС заявление Хаджимбы.

Акции протеста начались в столице Абхазии Сухуме 9 января. Недовольные жители республики требовали отставки президента Рауля Хаджимбы, который опередил в сентябре 2019 года на выборах своего оппонента — председателя партии «Амцахара» Алхаса Квицинию с незначительным перевесом. Кандидаты набрали 47,39% и 46,19% голосов, соответственно.

Сторонники оппозиции пытались штурмовать администрацию президента. Верховный суд Абхазии 10 января отменил итоги сентябрьского голосования и позднее ЦИК назначил повторные выборы на 22 марта. Несмотря на этот термин, согласно действующему законодательству республики, претендовать на пост главы республики смогут и новые кандидаты.

12 января помощник президента РФ Владислав Сурков прибыл в Сухум, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах

Последние новости

21:44
В Новой Москве полыхает склад на площади в 1600 квадратных метров
21:36
Парламент Абхазии 13 января рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке
21:18
Три человека погибли в пожаре в Еврейской автономной области
21:15
«Мертв несколько лет»: в США заявили, что российский «спутник-убийца» разрушился
20:59
«Не повторять!»: видео прыжка бейсджампера с крыши небоскреба в Москве
20:45
Ученые назвали любимую пищу мозга и посоветовали ее не есть

Сейчас читают

Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после ДТП
«Чудо какое-то»: Пугачева показала, как ее дочь исполняет мамину песню
Сальма Хайек о казусе на вручении «Оскара»: Платье лопнуло по швам

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]