Парламент Абхазии 13 января рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке

Заявление президента Абхазии Рауля Хаджимбы об отставке будет рассмотрено депутатами Народного Собрания Абхазии 13 января. Об этом сообщил спикер парламента республики Валерий Кварчия.

Ранее сегодня Хаджимба подал в отставку.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — цитирует ТАСС заявление Хаджимбы.

Акции протеста начались в столице Абхазии Сухуме 9 января. Недовольные жители республики требовали отставки президента Рауля Хаджимбы, который опередил в сентябре 2019 года на выборах своего оппонента — председателя партии «Амцахара» Алхаса Квицинию с незначительным перевесом. Кандидаты набрали 47,39% и 46,19% голосов, соответственно.

Сторонники оппозиции пытались штурмовать администрацию президента. Верховный суд Абхазии 10 января отменил итоги сентябрьского голосования и позднее ЦИК назначил повторные выборы на 22 марта. Несмотря на этот термин, согласно действующему законодательству республики, претендовать на пост главы республики смогут и новые кандидаты.

12 января помощник президента РФ Владислав Сурков прибыл в Сухум, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса.