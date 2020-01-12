В Новой Москве полыхает склад на площади в 1600 квадратных метров. Пожар возник вечером в здании недалеко от Троицка.

Как сообщат ТАСС со ссылкой на областной МЧС произошло полное обрушение конструкций здания.

Сообщений о погибших или пострадавших не поступало. Известно, что огонь распространился стремительно. Первое сообщение было о площади в 200 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных расчетов огонь полностью охватил здание.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в частном доме в Еврейской автономной области, в результате которого погибли трое человек.