Драка со стрельбой произошла на севере Петербурга поздно вечером 11 января.

Как стало известно, 5-tv.ru с сообщением в полицию обратилась одна из жительниц Калининского района. Она заявила, что услышала женский крик, а потом увидела драку между двумя мужчинами возле дома по проспекту Культуры.

По показаниям свидетельницы, один из мужчин достал газовый пистолет и выстрелил в соперника. Позднее полицией нарушитель был задержан. Установлено, что он был ранее судим.

Пострадавший был передан медикам. Обстоятельства ЧП устанавливаются.