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Драка со стрельбой произошла на севере Петербурга

, 2:09 | Светлана Шевченко 11

О произошедшем в полицию сообщила одна из жительниц Калининского района, которая услышала женский крик у дома по проспекту Культуры.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Драка со стрельбой произошла на севере Петербурга поздно вечером 11 января.

Как стало известно, 5-tv.ru с сообщением в полицию обратилась одна из жительниц Калининского района. Она заявила, что услышала женский крик, а потом увидела драку между двумя мужчинами возле дома по проспекту Культуры.

По показаниям свидетельницы, один из мужчин достал газовый пистолет и выстрелил в соперника. Позднее полицией нарушитель был задержан. Установлено, что он был ранее судим.

Пострадавший был передан медикам. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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