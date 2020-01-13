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Автомобиль вылетел на тротуар и снес столб у Троицкого собора в Петербурге

, 5:58 | Светлана Шевченко Внимание: шокирующие кадры! 83

Авария произошла глубокой ночью на пересечении Троицкого и Измайловского проспектов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Horst Galuschka, YouTube @Как заработать в такси

Страшная авария произошла глубокой ночью у Троицкого собора в центре Санкт-Петербурга. Видео первых кадров после произошедшего в Youtube выложил блогер Владимир Лавров.

На кадрах видно,  что отечественная легковушка вылетела на тротуар возле остановки общественного транспорта, снесла часть ограждения сквера и впечаталась в столб. Вокруг на приличном расстоянии разлетелись на мелкие кусочки детали корпуса автомобиля. 

Сообщается, что находившийся за рулем водитель выжил, но о его состоянии информации нет. Около места аварии находился реанимобиль. 

Обстоятельства аварии уточняются. К слову, сегодня ночью в Петербурге продолжает поддерживаться плюсовая температура и сильный ветер. Гололеда или заморозков пока не наблюдается. Лишь мокрый асфальт и местами огромные лужи.

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