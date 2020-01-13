Автомобиль вылетел на тротуар и снес столб у Троицкого собора в Петербурге

Страшная авария произошла глубокой ночью у Троицкого собора в центре Санкт-Петербурга. Видео первых кадров после произошедшего в Youtube выложил блогер Владимир Лавров.

На кадрах видно, что отечественная легковушка вылетела на тротуар возле остановки общественного транспорта, снесла часть ограждения сквера и впечаталась в столб. Вокруг на приличном расстоянии разлетелись на мелкие кусочки детали корпуса автомобиля.

Сообщается, что находившийся за рулем водитель выжил, но о его состоянии информации нет. Около места аварии находился реанимобиль.

Обстоятельства аварии уточняются. К слову, сегодня ночью в Петербурге продолжает поддерживаться плюсовая температура и сильный ветер. Гололеда или заморозков пока не наблюдается. Лишь мокрый асфальт и местами огромные лужи.