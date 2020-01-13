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  4. Видео: Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Ленинградской области

Видео: Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Ленинградской области

, 10:11 | Василий Заика Видео 128

Авария случилась утром 13 января в районе деревни Верево Гатчинского района.

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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев

Массовое ДТП произошло утром 13 января на Киевском шоссе в районе деревни Верево Гатчинского района Ленинградской области. По неподтвержденным данным, на оживленной трассе столкнулись восемь автомобилей и автобус.

На момент публикации материала, предварительно, известно о троих пострадавших. Все они были госпитализированы.

Видео дорожного инцидента водители-очевидцы выкладывают в социальные сети. На кадрах видны стоящие с включенной аварийной сигнализацией автомобили, в том числе автобус и большегруз, а также транспортные средства оперативных служб.

Видео: ВКонтакте @avtogatchina

В настоящее время на месте происшествия автоинспекторы выясняют полную картину произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль вылетел на тротуар и снес столб у Троицкого собора в Петербурге.

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