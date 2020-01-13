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Аналитик спрогнозировал двукратное подорожание мобильной связи

, 12:19 | Игорь Рязов Видео 46

Средняя стоимость тарифов плавно вырастет с 500 до 1000 рублей в месяц, считает эксперт Telecom Daily Илья Шатилин.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance

Мобильная связь для россиян подорожает в два раза в ближайшие годы. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал аналитик Telecom Daily Илья Шатилин.

«В ближайшем будущем средний тариф будет около одной тысячи рублей в месяц, сейчас где-то 500 рублей», — сказал эксперт.

По его словам, операторам связи нужна дополнительная выручка для исполнения требований законодательства. В частности, положений «пакета Яровой», который обязывает операторов хранить записи телефонных разговоров, SMS и интернет-трафик.

«Учитывая, что в России мобильная связь одна из самых дешевых в мире, это (подорожание — Прим. ред.) вполне естественно. Цены будут расти раза в два, как минимум, до уровня Восточной Европы», — отметил Шатилин.

Аналитик считает, что операторы не будут резко поднимать цены. В 2020 году подорожание составит около 20%. При этом стоимость самих тарифов может увеличиться только на 10%. Остальную выручку компании получат с помощью «скрытого подорожания» — дополнительных платных опций.

«Скрытое тоже никуда не уйдет, оно сохранится. Возможно, придумают новые хитрые способы, какие-нибудь новые платные опции», — заключил Шатилин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 13 января стоимость тарифов увеличит «Мегафон», а с 16 января — «Билайн». Другие операторы подорожание мобильной связи пока не подтвердили.

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