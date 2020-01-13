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Подавший в отставку президент Абхазии отказался баллотироваться на новых выборах

, 12:10 | Игорь Рязов Видео 46

Рауль Хаджимба намерен продолжать участвовать в политическом процессе, но не на посту главы государства.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин

Подавший в отставку Рауль Хаджимба не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Абхазии. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.

«Рауль (Хаджимба — Прим. ред) не собирается баллотироваться на выборах», — цитирует ТАСС его помощника.

Барциц добавил, что покинувший пост глава государства не собирается уезжать из Абхазии. Он останется в стране и будет продолжать заниматься политикой.

«Это (отказ от участия в выборах– Прим. ред) не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность», — сказал вице-президент Абхазии.

Рауль Хаджимба подал в отставку вечером 12 января. Он был президентом Абхазии с 2014 года. На новый срок Хаджимба переизбрался в сентябре 2019 года. Его помощник Аслан Барциц тоже подал в отставку.

Как сообщал 5-tv.ru, следующие выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. По закону, до тех пор обязанности главы государства должен исполнять премьер-министр Валерий Бганба. Однако он пока не определился, готов ли к президентским полномочиям.

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