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Видео: Цирковой бобер помочился на зрителей с высоты во время представления

, 12:51 | Игорь Рязов Видео 14

Зоозащитников возмутил трюк, в котором задействовали животное.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Steven J. Kazlowski, YouTube @ПОЗНОВАТЕЛЬ 2

Цирковой бобер помочился на зрителей во время представления «Звездный круиз» в Ярославле. Животное не сдержалось во время исполнения трюка на большой высоте.

Представление под названием «Звездный круиз» широко рекламировали. На афишах указывалось, что в нем будут участвовать дрессированные бобры. Однако без конфуза не обошлось.

В рамках одного из трюков бобра посадили на кольцо, которое начали раскачивать под куполом. На кадрах, опубликованных одним из зрителей, видно перепуганное животное.

Местное издание YarNews отмечает, что трюк с бобром вызвал гнев у зоозащитников. Они считают, что так издеваться над животными недопустимо. Впрочем, помешать новым представлениям они не смогут — гастроли «Звездного круиза» уже закончились.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом происшествии в цирке — два акробата из России упали с десятиметровой высоты в Амстердаме.

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