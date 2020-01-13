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Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента

, 13:36 | Игорь Рязов 60

На заседании 13 января депутаты назначили исполняющим обязанности главы государства премьер-министра республики.

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Парламент Абхазии на внеочередном заседании принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы. Об этом сообщает «Интерфакс».

На заседании 13 января абхазские парламентарии приняли два решения. Во-первых, отставку Рауля Хаджимбы с поста президента. Во-вторых, назначили премьер-министра республики Валерия Бганбу исполняющим обязанности главы государства.

В заявлении Хаджимбы, поданном в парламент вечером 12 января, говорилось, что он слагает с себя полномочия «во имя мира и сохранения стабильности в стране». Отставка произошла на фоне протестов.

Как сообщал 5-tv.ru, новые выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. Предыдущие прошли в сентябре 2019 года — на них Рауль Хаджимба победил с незначительным перевесом. Его помощник недавно сообщил, что на новых выборах Хаджимба баллотироваться не будет, однако останется в политике.

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