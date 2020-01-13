Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике со слуховым аппаратом. Монаршая особа прибыла на церковную службу в поместье Сандрингем с коричнево-красным устройством в правом ухе, сообщает Daily Mail.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что такой аппарат не предназначен для людей, у которых серьезные проблемы со слухом. По их оценке, Елизавета II его использует, как вспомогательное устройство, чтобы воспринимать повседневные звуки, такие как дверные и телефонные звонки, а также речь людей.

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Недавно принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевского титула и стать финансово независимыми. Королева намерена обсудить 13 января на семейном совете заявление герцогов Сассекских.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что королева Елизавета II собирает семейный совет из-за решения принца Гарри.